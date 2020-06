Paris Saint-Germain, Bernat allontana le pretendenti: "Voglio restare qui a lungo"

L’esterno mancino del Paris Saint-Germain Juan Bernat non è intenzionato a lasciare il club transalpino nonostante le voci di un interessamento da parte di Juventus e Barcellona. Lo rivela lo stesso iberico in un’intervista a So Foot: “Voglio rimanere a lungo a Parigi, mi piace la città e il club e voglio sistemarmi qui per tanti anni anche se dovrò imparare il francese. - conclude Bernat - Mi sembra un mix fra spagnolo e catalano, ma sono ben lungi dall’esserne padrone e al momento parlo meglio il tedesco”.