Paris Saint-Germain, Cavani è il primo giocatore a toccare quota 200

Il mancato trasferimento di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain ha permesso al Matador di raggiungere un ulteriore traguardo con i francesi: la rete segnata ieri sera al Bordeaux è la numero 200 col suo attuale club. Cifra tonda, arrivata alla sua settima stagione. 44 gol in più del secondo marcatore all time, ossia Zlatan Ibrahimovic. Uno score che sarebbe potuto essere ben più importante, se l'uruguayano non si fosse sacrificato negli anni di convivenza con lo svedese, lasciandogli il ruolo di centravanti. Non a caso dopo l'addio di Ibra c'è stata l'impennata sotto il profilo realizzativo del Matador: 49 reti in 50 partite nel 2016-17, la sua migliore in assoluto, e 40 reti in 48 partite la stagione successiva. L'esplosione di Mbappé l'anno scorso e l'arrivo di Mauro Icardi hanno nuovamente tolto spazio e riflettori all'uruguayano, che non a caso ha chiesto ufficialmente di essere ceduto. L'addio ci sarà a giugno, al termine del contratto. Prima ci sarà da raggiungere l'ennesima Ligue 1, oltre che la Coppa di Francia e la Coppa di Lega. Ma soprattutto il vero obiettivo, quella Champions League che a Parigi è un'ossessione.

200 EDINSON CAVANI (2013-)

156 ZLATAN IBRAHIMOVIC (2012-2016)

109 PAULETA (2003-2008)

100 DOMINIQUE ROCHETEAU (1980-1987)

98 MUSTAPHA DAHLEB (1974-1984)

95 FRANCOIS M’PELE (1973-1979)

85 SAFET SUSIC (1982-1991)

85 KYLIAN MBAPPE (2018-)

81 ANGEL DI MARIA (2015-)

72 RAI (1993-1998)