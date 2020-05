Paris Saint-Germain, concorrenza per Telles. Sul brasiliano c'è anche il Siviglia

Non solo il Paris Saint-Germain su Alex Telles. L'esterno del Porto, il quale è ritenuto dai campioni di Francia come profilo perfetto per rimpiazzare Lawyn Kurzawa, il cui contratto è in scadenza, è richiesto da Julen Lopetegui. A Bola di oggi riporta di come siano già stati allacciati i contatti fra il club andaluso e l'entourage del giocatore.