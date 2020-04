Paris Saint-Germain, Draxler potrebbe tornare in patria. C'è l'Hertha Berlino

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, Julian Draxler starebbe pensando di lasciare il Paris Saint-Germain. Il trequartista tedesco vorrebbe tornare in patria e su di lui c'è l'ambizioso Hertha Berlino che nel mercato di gennaio ha rinforzato la squadra con elementi come Cunha e Piatek. Solo 19 presenze pe il tedesco in questa stagione, condizionato dagli infortuni e in alcuni casi relegato in panchina.