Paris Saint-Germain, Draxler punta i piedi: rifiutati Leeds, Bayer Leverkusen e Hertha

Nuovo rifiuto per Julian Draxler. L’esterno d’attacco è in uscita dal Paris Saint-Germain ma sembra non gradire le destinazione per ora proposte. Dopo aver declinato le offerte di Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, riporta RMC, il calciatore tedesco avrebbe rinunciato al suo trasferimento in Premier League nel neo promosso Leeds.