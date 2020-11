Paris Saint-Germain, gol e infortunio per Kean: da valutare anche in chiave Nazionale

Possibile tegola per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale italiana. Nel finale del match contro il Rennes, che lo ha visto aprire le marcature, Moise Kean ha infatti accusato un problema fisico ed è stato sostituito da Pereira. Nel finale il tecnico Thomas Tuchel ha parlato così dell’infortunio patito dall’azzurro: “Aveva dei dolori e ha preso un colpo, spero che non sia nulla di grave”. Ex Juventus da valutare adesso anche in vista dei prossimi impegni dell'Italia, da cui è stato convocato.