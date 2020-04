Paris Saint-Germain, i giocatori non sono intenzionati ad abbassarsi lo stipendio

I giocatori del Paris Saint-Germain non sembrano disposti a tagliare il proprio stipendio. Lo riporta L'Equipe secondo la quale le trattative fra club e squadra sono ancora in fase di stallo. Solo otto giorni fa il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva esortato i giocatori a fare uno sforzo per il club. La squadra del Paris Saint-Germain, ricordiamo, è dall'inizio del mese in disoccupazione parziale. Il monte stipendi del club ammonta attualmente a 371 milioni di euro.