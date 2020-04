Paris Saint-Germain, il club offre un nuovo contratto a Thiago Silva

vedi letture

Secondo quanto riportato da Esporte Interativo il Paris Saint-Germain ha offerto il rinnovo a Thiago Silva. Il difensore è in scadenza di contratto il 30 giugno e fra le opzioni possibili c'era quella di un ritorno al Fluminense. L'idea del club è quella di avere il suo capitano ancora per un anno. Non è stata ancora comunicata la risposta anche se è nota la volontà del giocatore di restare ad alti livelli per poter disputare il Mondiale del 2022.