Paris Saint-Germain, Kean: "Felice per i due gol. Ho sempre lavorato duramente"

Moise Kean, autore di una doppietta per il Paris Saint-Germain sul campo del Basaksehir: "Sono felice, prima di tutto per la vittoria e per come abbiamo giocato. E sì, sono felice per i miei due gol. Ho continuato a lavorare tutto il tempo e non ho mai abbassato la testa. Siamo un bel gruppo e se continuiamo così possiamo andare lontano".