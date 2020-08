Paris Saint-Germain, l'Arsenal fissa il prezzo per Guendouzi: servono almeno 40 milioni

L'Arsenal fissa il prezzo per Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese piace al Paris Saint-Germain, ma i gunners non vogliono cederlo per almeno 40 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Barcellona, che potrebbe mettere sul piatto Coutinho: il brasiliano piace ai londinesi, ma non sono escluse ulteriori trattative. A riportarlo è il The Sun.