Paris Saint-Germain, Leonardo cerca un difensore: sondaggio per l'ex Roma Antonio Rudiger

Sondaggio del Paris Saint-Germain per Antonio Rudiger. Il club francese è alla ricerca di un difensore e, come riporta il Telegraph questa mattina, l'ex Roma è un profilo che piace non poco al ds Leonardo. Resta ancora da capire, però, se il Chelsea lo lascerà partire in prestito (operazione più semplice) o se lo libererà solo a titolo definitivo.

Il centrale tedesco, intanto, ha saltato tutte e tre le prime uscite stagionali dei Blues tra Premier League ed EFL Cup.