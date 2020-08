Paris Saint-Germain, Leonardo sfida il Barcellona per l'attaccante Memphis Depay

Non solo il Barcellona, su Memphis Depay c'è anche il Paris Saint-Germain. Come riporta France Football, il ds Leonardo vorrebbe infatti aprire una trattativa quanto prima con l'Olympique Lione per il forte attaccante olandese. Classe '94, Depay è in Ligue 1 dal 2017.