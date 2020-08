Paris Saint-Germain, Marquinhos non preoccupa: il brasiliano verso il recupero per l'Atalanta

Marquinhos verso il recupero per la partita contro l'Atalanta, in programma il 12 agosto. Il brasiliano aveva abbandonato anzitempo il campo nel corso della finale di Coppa di Lega di ieri sera contro il Lione per affaticamento muscolare e crampi. Secondo quanto riportato da RMC Sport il giocatore sarà a disposizione per la partita contro gli orobici. Lo stesso tecnico Thomas Tuchel ha dichiarato in conferenza stampa che il problema del brasiliano, così come quello del connazionale Thaigo Silva sia stato legato con ogni probabilità ai crampi.