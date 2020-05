Paris Saint-Germain, Marquinhos segue l'esempio di Thiago Silva e Neymar e vola in Brasile

Dopo Neymar e Thiago Silva, anche Marquinhos lascia la Francia e torna in Brasile, dopo aver trascorso l'intero periodo di lockdown a Parigi. Una notizia in controtendenza con i piani del Paris Saint-Germain, che sta studiando come ripartire in virtù di una Champions League da preparare.