Paris Saint-Germain, Mbappé verso il rinnovo di contratto. Ma spunta la clausola pro Real Madrid

Il Paris Saint-Germain stringe per il rinnovo di Kylian Mbappé, ma il Real Madrid può comunque continuare a sperare. Come riporta As, infatti, nell'accordo ormai a un passo tra il giovane attaccante francese e i parigini ci sarebbe una speciale clausola che permetterà all'ex Monaco di liberarsi in caso di chiamata da uno dei più prestigiosi club europei, blancos in primis. Il contratto attuale del classe '98, intanto, scadrà il 30 giugno 2022.