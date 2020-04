Paris Saint-Germain, Neymar dona 880 mila euro in beneficenza

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'emittente brasiliana SBT, Neymar avrebbe firmato un assegno di 5 milioni di real brasiliani, pari a 880 mila euro, da donare all'UNICEF e a un fondo di solidarietà aperto da alcune celebrità. La donazione è stata fatta in forma anonima, tuttavia la trasmissione Fofocalizando ha svelato la sua presenza fra i benefattori. Attualmente Neymar si trova in Brasile. L'asso brasiliano attraverso i propri social mostra dalla sua palestra personale una serie di esercizi fisici. Il brasiliano ha approfittato dello stop al campionato per fare ritorno in patria. A oggi il paese sudamericano conta più di 8 mila contagi.