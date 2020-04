Paris Saint-Germain, Neymar: "Ho sofferto molto per gli infortuni e mi sono fatto delle domande"

La stella del Paris Saint-Germain, Neymar, ha parlato a Vogue Men Arabia: "Non c'è niente di peggio per un atleta professionista di un infortunio. Io ho sofferto a seguito degli infortuni nelle ultime due stagioni e ho avuto molti momenti in cui mi sono fatto domande. Metà del successo di un atleta è nella mente. Se la mente è buona, il gioco scorre in modo più naturale".