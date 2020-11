Paris Saint-Germain, Neymar-Mbappé: due rinnovi resi complicati dal Covid-19

L'Equipe di oggi fa il punto sui rinnovi di Neymar e Kylian Mbappé. Entrambi in scadenza nel 2022, entrambi giocatori fondamentali nel progetto Paris Saint-Germain. Tuttavia le trattative si annunciano complicate a seguito della pandemia di Covid-19 che ha distrutto l'economia calcistica, colpendo giocoforza anche i ricchi sceicchi del Qatar. Attualmente il club non ha presentato ancora alcuna offerta: Neymar attualmente percepisce 30 milioni netti annui e non è intenzionato a valutare un'offerta al ribasso, Mbappé attualmente percepisce 11 milioni (a salire) ed è lecito aspettarsi al giocatore una richiesta di aumento salariale. In caso di rinnovo di quest'ultimo in questa stagione, il PSG dovrà riconoscere come da contratto 35 milioni di bonus al Monaco, che l'ha ceduto nel 2017. A convincere le due stelle a rimanere servirà inoltre dimostrare che il progetto Paris Saint-Germain è ancora vincente, con l'acquisto di nuove stelle.