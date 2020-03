Paris Saint-Germain, Neymar può andare via per 150 milioni

Anche Neymar nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da ESPN il Paris Saint-Germain è disposto a vendere il brasiliano per 150 milioni. Il club parigino ha provato a convincere il brasiliano con una super offerta fino al 30 giugno 2023, in modo da averlo come uomo immagine in vista di Qatar 2022. Nessuna risposta del giocatore, intesa dal club come rifiuto. Una clausola FIFA permetterebbe inoltre al giocatore di lasciare il club per un indennizzo che proprio l'Organizzazione calcistica mondiale può stabilire attraverso una serie di parametri.