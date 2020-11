Paris Saint-Germain, Neymar vuole rinnovare e aiuta il club a cercare nuovi innesti

Neymar non lascia ma raddoppia, verrebbe da dire. La stella brasiliana era data in partenza dal Paris Saint-Germain nell'ultima sessione di mercato con le big europee che si erano già mosse per accaparrarsi il giocatore. Secondo quanto riporta Telefoot, l’attaccante avrebbe dato piena disponibilità al club della capitale francese per un rinnovo di contratto. Non solo, sempre secondo l’emittente, starebbe aiutando il club a trovare nuovi innesti per la prossima campagna acquisti.