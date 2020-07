Paris Saint-Germain, problemi per Kurzawa. Il terzino abbandona il campo, Atalanta a rischio

Problemi per Lawyn Kurzawa. Il terzino ha rimediato un problema ai flessori nel corso della partita contro il Lione ed è stato sostituito. Preoccupazione in casa PSG e giocatore a rischio per la sfida contro l'Atalanta in programma mercoledì 12 agosto.