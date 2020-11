Paris Saint-Germain, prove di permanenza per Neymar: il brasiliano discute il rinnovo

Prove di permanenza al Paris Saint-Germain per Neymar. La stella brasiliana, si legge sul Sunday Mirror, avrebbe detto al club di voler restare in rossoblu nonostante più di una voce di mercato si era alzata nei giorni passati. Non solo. Sarebbero già iniziati i colloquio per un suo rinnovo. Il contratto, ricordiamo, scadrà nel 2022.