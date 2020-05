Paris Saint-Germain, scatto per Alex Telles: trattativa già avviata col brasiliano

vedi letture

L'ex Inter Alex Telles, oggi al Porto, è uno degli obiettivi principali del Paris Saint-Germain. Il club francese, secondo quanto riportato da Le10Sport, avrebbe già avviato le trattative con la società lusitana. Ancora non sono state svelate le cifre, ma il giocatore non partirà per meno di 30 milioni di euro, somma chiesta ad un altro club in corsa per il calciatore verdeoro.