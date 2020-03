Paris Saint-Germain, Thiago Silva può recuperare in tempo per il Borussia Dortmund

Ottimismo per Thiago Silva in casa Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano dovrebbe recuperare in tempo per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund mercoledì. Thiago Silva ha saltato la semifinale di Coppa di Francia contro il Lione e la sfida di Ligue 1 contro il Digione.