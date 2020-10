Paris Saint-Germain, tre settimane di stop per Verratti dopo l'infortunio in Nazionale

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain che dovrà fare a meno per tre settimane di Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha rimediato in Nazionale, nel corso della partita contro l'Olanda, un problema alla coscia destra e ha saltato l'ultima partita di Ligue 1 contro il Nimes. Salterà pertanto le sfide di Champions League contro il Manchester United, in programma domani e quella contro il Basaksehir del 28 ottobre. A forte rischio anche la sfida contro il Lipsia del 4 novembre. I parigini, ricordiamo, sono inoltre privi a centrocampo di Leandro Paredes, anch'egli per problemi alla coscia destra.