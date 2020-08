Paris Saint-Germain, Tuchel elogia Neymar: "E' un leader in campo, gli piace la competizione"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha elogiato Neymar: "E' un leader in campo con la sua qualità, fiducia e coraggio in campo. La sua capacità di combattere, gli piace la competizione, queste sono le cose di cui hai bisogno. Abbiamo creato un gruppo con i nuovi innesti. Sanno come creare un'atmosfera, forse questa è la chiave per osservare Neymar su un altro livello. Non può vincere da solo, ma siamo molto felici di aver creato un'atmosfera speciale che ci ha aiutato ad arrivare qui".