Paris Saint-Germain, Tuchel: "Il mio futuro? Non mi posso offrire da solo il contratto"

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita d'esordio del Paris Saint-Germain, impegnato contro il Lens. Il tecnico tedesco ha parlato del suo futuro, avendo ancora un anno di contratto: "Non posso offrire a me stesso il contratto. Lavoro per il club. Sono qui per creare una squadra forte, fare un passo in avanti. Poi si discute, non si discute, non cambia nulla".