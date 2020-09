Paris Saint-Germain, Tuchel: "Il razzismo non può esistere nello sport e nella società"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, in conferenza torna sul parapiglia a fine gara contro il Marsiglia che ha portato a cinque espulsioni. Con Neymar a puntare il dito contro Alvaro Gonzalez, reo di aver pronunciato epiteti razzisti nei suoi confronti: "Credo che tutti abbiamo la stessa opinione, ossia che il razzismo nella società odierna, nello sport e nella nostra vita non può esistere. È ovvio. Oggi non credo di aver sentito nulla. Quindi onestamente non posso rispondere alla domanda".