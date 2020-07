Paris Saint-Germain, Tuchel: "Neymar si è allenato alla grande. Sarà titolare"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Coppa di Francia in programma questa sera contro il Saint-Etienne: "Non sono sorpreso dallo stato di forma di Neymar, mi sembra al top anche mentalmente. Si è allenato alla grande ed era importante cominciasse ad accumulare minuti di gioco. Motivo per il quale l'ho fatto giocare tanto nelle partite amichevoli disputate. Sarà titolare in Coppa di Francia, quando Neymar è in forma il PSG brilla sempre".