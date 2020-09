Paris Saint-Germain, Tuchel recupera Mbappé dopo la positività al Covid-19

Buone notizie per Thomas Tuchel dopo un inizio di campionato da dimenticare. Il tecnico del Paris Saint-Germain, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato la presenza di Kylian Mbappé, in isolamento per via della positività al Covid-19. Il giocatore sta bene e ha ricevuto il via libera sia dallo staff medico della squadra che dalla Ligue 1.