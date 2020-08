Paris Saint-Germain, Tuchel: "Vinto il nostro quarto trofeo stagionale, ora testa all'Atalanta"

Al termine del match vinto contro il Lione in Coppa di Lega, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha commentato: "Marquinhos e Thiago Silva hanno avuto solamente i crampi mentre Kurzawa una piccola lesione. Ma abbiamo vinto il nostro quarto trofeo. Questo è il massimo in Francia, abbiamo sofferto per arrivarci contro una buona squadra che giocherà gli ottavi di Champions League. Sono molto, molto orgoglioso della mia squadra. Sono ragazzi affidabili. Sono molto felice. Mi aspetto ancora più intensità. L'Atalanta avrà un vantaggio in quanto ha più ritmo partita mentre noi ne avremo di meno. Dovremo trovare soluzioni. Abbiamo dodici giorni per prepararci".