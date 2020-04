Paris Saint-Germain, Verratti: "Sto lavorando tanto, anche più di quando giocavo"

Marco Verratti ha parlato al sito ufficiale del club riguardo alla sua quarantena: "Lavoro ogni giorno. Penso persino di farlo più di prima perché quando c'erano le partite non c'era molto tempo per allenarsi o di guarire quando avevamo dei piccoli problemi. Ora ne approfitto per fare un po' di tutto. Per lavorare sulla forza e cose più tranquille. Lavoro anche mentalmente, perché siamo abituati a fare sport. Sono fortunato ad avere un tapis roulant a casa in modo da poter correre un po'".