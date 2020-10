Partizan Belgrado, sirene spagnole per l'ex Roma Sadiq. Ci pensa l'Almeria

vedi letture

Il futuro del centravanti Umar Sadiq potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riferito da Sky Sport il nigeriano ex Roma e Bologna sarebbe finito nel mirino dell’Almeria, club di seconda divisione, che è rimasto colpito dalle doti di realizzatore messe in mostra da Sadiq in Serbia con la maglia del Partizan Belgrado (23 reti in 51 presenze in un anno e mezzo).