Pastore: "PSG, in Champions non si può dormire. Neymar può fare ancora di più"

vedi letture

Neymar e PSG. In Francia, Javier Pastore ha giocato per ben sette stagioni. Nell’intervista a TyC Sports analizza anzitutto le difficoltà del Paris SG fuori dalla Ligue 1: “Nel campionato francese, negli ultimi anni, è sempre stato molto superiore a tutte le altre squadre. Molte volte le partite sono già finite all’intervallo e il ritmo si abbassa nel resto dei 90 minuti. È questo che manca nelle partite di Champions, dove non puoi fermarti un secondo a dormire. Capita perché in Francia giochi contro squadre che richiedono uno sforzo limitato”.

Cosa pensi di Neymar? È a livello di CR7 e Messi? “Vuole essere il numero uno e ne ha le possibilità, si allena molto. Può vincere qualsiasi partita da solo, se sta bene. Avrebbe potuto dare molto di più di quello che ha fatto. Ognuno deve trovarsi nel momento giusto in una squadra che ti può aiutare a fare il salto di qualità, che non è facile: stiamo parlando di arrivare al livello di Messi e Cristiano. Però le potenzialità le ha”.

Clicca qui per tutte le dichiarazioni di Pastore.