Pato, oggi al Sao Paulo: "Qui il pubblico ti supporta dall'inizio alla fine. Ora è tutto diverso"

Alexandre Pato, oggi al Sao Paulo: "Prima della pausa eravamo riusciti a creare dei buoni meccanismi di gioco, in modo che fossimo tutti protagonisti, non solo uno. Ora cerchiamo di tornare al livello di prima della pandemia. Tutto è molto diverso quando non ci sono i tifosi a sostenerti, perché qui il pubblico ti supporta dall'inizio alla fine. Dovremo essere molto concentrati. È importante che ci siano i tifosi a incoraggiarti, perché quando sei in difficoltà e le cose vanno male loro urlano il tuo nome e ti danno energia e ti spingono a dare il meglio di te stesso".