Pato riparte dall'Iraq? Il presidente dell'Al Diwaniya: "Trattative in corso, ma è difficile"

vedi letture

Alexandre Pato potrebbe tornare a giocare... in Iraq. Secondo le informazioni riportate dai media locali, il presidente dell'Al Diwaniya, Hussein Al-Ankoshei, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rudaw in cui si dice fiducioso di ingaggiare l'ex giocatore del Milan: "Le trattative sono ancora in corso, le condizioni che ha posto sono difficili da soddisfare e non è stato raggiunto un accordo definitivo". Quali sono le condizioni? Una piscina privata, una grande casa, un ricco stipendio e protezione per la sua famiglia. Al-Ankoshei si era fatto notare un mese fa per aver promesso in regalo una PS5 a tutti i componenti della squadra in caso di vittoria nella successiva sfida di campionato.