Paulo Sousa rompe col Bordeaux: ha già comunicato alla squadra il suo addio

vedi letture

Finita l'avventura al Bordeaux dell'allenatore portoghese Paulo Sousa. Nonostante un contratto in scadenza nel 2022 l'ex manager della Fiorentina - riporta 'RMC Sport' - nella serata di ieri ha comunicato alla squadra che non proseguirà la sua avventura coi girondini perché non più in accordo con la società per ciò che riguarda i progetti futuri.