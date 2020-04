Pavard: "Voglio giocare e vincere titoli al Bayern. Con Flick ottimo rapporto"

vedi letture

Il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Sport1 della sua stagione in Baviera: "Non me l'aspettavo all'inizio, devo ammetterlo. Ma sono uno a cui piace la competizione e non mi piace stare in panchina, quindi faccio sempre del mio meglio in allenamento per essere in campo e vincere titoli con il Bayern. Quando sono in campo sono felice che sia come terzino che come centrale. A parte questo, preferisco giocare come difensore centrale. Nel complesso mi considero un giocatore difensivo che può essere utilizzato in entrambi i ruoli. Penso che sia molto importante e utile per un allenatore il fatto che posso giocare nelle quattro posizioni della difesa. Flick? Abbiamo un ottimo rapporto. E' un allenatore molto vicino ai suoi giocatori, sia che sia un titolare o una riserva. Andiamo d'accordo e se ha qualcosa da dirmi, me lo dice sempre. Comunica molto con noi. Per quanto mi riguarda, spesso mi spiega a tu per tu come posso ancora migliorare".