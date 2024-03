Ufficiale Peglow ci riprova. Terza tappa in Europa per il brasiliano. firma con il Radomiak

João Gabriel Martins Peglow torna in Europa, per la terza volta. Dopo le brevi esperienze con la seconda squadra del Porto e con il Dnipro, il 22enne esterno offensivo brasiliano vola in Polonia e firma un contratto con il Radomiak fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Internacional de Porto Alegre e campione del Mondo U17 nel 2019, dove fu grande protagonista, Peglow ha giocato anche con l'Atletico Goianiense e lo Sport Recife. Tutte esperienze in prestito, adesso finalmente ha abbandonato il "nido" ed è pronto a spiccare il volo.