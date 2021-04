Pep Guardiola esalta Haaland: "Top-class player, è praticamente infermabile"

Dopo il successo del Manchester City sul Borussia Dortmund, il tecnico dei Citizens Pep Guadiola si è soffermato a parlare anche di Erling Haaland, obiettivo di mercato di tutte le big europee compreso il club inglese: "E' un giocatore quasi infermabile, il miglior modo per difendere è far sì che non gli arrivi il pallone e cercare di tenerlo lontano dalla nostra area. Non ha solo velocità: ha grande qualità nel primo controllo, sa legare con i compagni, è forte nel gioco aereo e un grande finalizzatore. E' un top-class player e in futuro sarà ancora più forte".