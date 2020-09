Per Thiago Alcantara al Liverpool manca solo l'annuncio, Klopp: "Tifosi, oggi monitorate il sito..."

Jurgen Klopp ci va cauto. Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di Premier col Chelsea di domenica, l'allenatore del Liverpool ha commentato così l'arrivo ormai imminente di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco: "Un trasferimento non è ufficiale finché non viene annunciato e io non sono colui che lo annuncia. L'unica cosa che posso consigliare ai tifosi dei Reds è che stiano attenti ai canali ufficiali del club durante la giornata di oggi...", il messaggio del tecnico tedesco.