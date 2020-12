Perez: "La crisi ha colpito anche il Real! Grazie giocatori per la riduzione degli stipendi"

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è intervenuto durante l'Assemblea dei soci e ha parlato anche della crisi che ha colpito il calcio: "Questa pandemia ha cambiato le nostre vite. Ci troviamo in una situazione difficile da immaginare e che ha colpito anche il calcio. L'8 marzo si è giocata l'ultima partita con il pubblico al Bernabéu. Siamo di fronte a una realtà molto difficile con conseguenze imprevedibili. Lo supereremo con l'unità dei soci. La cosa migliore del Real Madrid sono i suoi soci. Senza di loro, niente di ciò avrebbe senso. L'assenza del pubblico ha causato una diminuzione delle entrate come negli altri club. Abbiamo effettuato una forte riduzione delle spese per garantire la solvibilità finanziaria. Ringrazio la prima squadra, il Castilla e le squadre di basket per la riduzione degli stipendi per non tocca gli altri dipendenti del Club. È tempo di austerità, ma anche di solidarietà".