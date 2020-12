Periodo pessimo dentro e fuori dal campo: Danny Rose arrestato per guida pericolosa

Non è certo un buon momento per Danny Rose. Il laterale inglese, finito ai margini del Tottenham di mister Mourinho, rischia di veder interrompersi anzitempo la sua avventura tra le fila degli Spurs (è in corso una trattativa per la risoluzione del suo contratto in scadenza a giugno) e, in questi giorni, se l'è vista brutta anche lontano dal campo da gioco. Il classe '90, come riporta il Sun, ha recentemente provocato infatti un incidente ed è stato arrestato per "guida pericolosa della sua auto". Fortunatamente, non ha provocato danni ad altre persone.