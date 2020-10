Perquisizioni nella sede della Federcalcio tedesca: evasione fiscale per quasi 5 milioni di euro

vedi letture

Gli inquirenti in Germania hanno fatto irruzione questa mattina negli uffici della Federazione calcistica tedesca (DFB) e nelle case di diversi funzionari "attuali ed ex" nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale. Sei ex e alcuni funzionari in carica, sono indagati per "evasione fiscale in casi particolarmente gravi". I loro nomi non sono stati resi pubblici e sono accusati di aver "consapevolmente nascosto" alle autorità fiscali le entrate pubblicitarie per gli anni 2014 e 2015 per impedire alla DFB di pagare quasi 4,7 milioni di euro di tasse.