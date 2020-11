Perù, Gareca su Lapadula: "Non l'ho schierato dall'inizio perché non conosce nessuno"

Il ct del Perù, Ricardo Gareca, ha parlato di Gianluca Lapadula, che ha esordito nella notte con la Bicolor contro il Cile. Poco più di mezz'ora per l'attaccante del Benevento: "Ha fatto ciò che ci aspettavamo. Affinché un giocatore abbia delle possibilità, deve funzionare nel gruppo. Può fare poco invece quando la squadra non va. Come mai non è stato schierato dall'inizio? Non conosce nessuno qui. Ritengo sia necessario dargli tempo di adattarsi".