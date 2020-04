Perù, la Federcalcio dona 1 milione di dollari ai club di prima e seconda divisione

vedi letture

La Federcalcio peruviana ha annunciato di mettere a disposizione un milione di dollari (920mila euro) a disposizione dei club di Prima e Seconda Divisione, cercando di contenere le perdite dovute allo stop dei campionati a seguito della pandemia da coronavirus. "Abbiamo ricevuto il via libera dalla CONMEBOL per dedicare i fondi stanziati nell'ambito del suo programma Evolution 2020 a sostegno dei nostri club di Liga 1 e Liga 2" ha reso noto la FPF. In questo periodo le società peruviane sono in forte difficoltà, tanto che nei giorni scorsi una squadra di seconda divisione, il Deportivo Coopsol, ha licenziato tutti i suoi tesserati. Nella giornata di ieri il Carlos Mannucci FC ha annunciato di voler cessare i pagamenti ai suoi giocatori fino a 30 giorni dopo la fine dell'emergenza sanitaria nel paese.