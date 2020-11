Perù, Lapadula consacrato dallo sciamano locale alle divinità delle Ande e alla Madre Terra

Cresce l'attesa per l'esordio con la Nazionale Bicolor dell'attaccante del Benevento.

Sale l'attesa in Perù per il debutto con la Bicolor di Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, vicino ad indossare per la prima volta la maglia della nazionale peruviana, dopo che è stato convocato dal Ct Gareca per le importantissime sfide di qualificazione Mondiale contro Cile e Argentina, in programma sabato e mercoledì 18 novembre. Tanto che, secondo AP Noticias, l'ex Lecce avrebbe ricevuto una benedizione speciale da parte del guaritore Don Abel. Il famoso sciamano peruviano ha consacrato l'attaccante alle divinità delle montagne delle Ande e alla Madre Terra per far sì che le sue prestazioni siano sopra la media. "Lapadula, ti farò fiorire per farti segnare contro il Cile e contro l’Argentina", ha recitato nel suo rito lo sciamano.