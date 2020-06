Perù, torna il campionato. Tutte le partite si giocheranno a Lima

vedi letture

Il presidente della Federcalcio peruviana, Agustin Lozano, ha confermato che il campionato è pronto a tornare, ma si disputerà interamente a Lima, la capitale: "È stato approvato il protocollo e speriamo che domani ci sia l'incontro fra i club per determinare il format del torneo". La decisione di giocare a Lima è stata presa dopo la raccomandazione ricevuta dal Ministero della Salute: "Abbiamo scelto Lima non per dare un vantaggio a nessuno, ma per garantire la sicurezza sportiva. Vi sono le infrastrutture anche a livello di strutture ricettive, campi d'allenamento e personale qualificato". Una precisazione sul format: "Si rispetterà il verdetto del campo. Retrocessioni? Un torneo che non le prevede non ha senso".