Piace al Torino, ma il Lille è avanti. Pachuca, il gioiellino Pizzuto pronto per l'Europa

Eugenio Pizzuto vicino al trasferimento in Francia, al Lille. Il talento messicano classe 2002, capitano del tricolor Under 17 che nell'ultimo Mondiale di categoria s'è spinto fino alla finale, è nel mirino di diversi club europei, tra cui il Torino. Al momento però in netto vantaggio su tutte le altre c'è il club francese, che ha messo sul piatto un contratto della durata di 5 anni.

Attualmente al Pachuca, società in cui ha militato nelle ultime tre stagioni, Pizzuto lascerà il Messico questa estate. Col Lille in prima fila.