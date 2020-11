Pickford fra polemiche e panchina. Southgate le ignora: “Titolare indiscusso dell’Inghilterra”

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere Jordan Pickford, portiere dell’Everton e della Nazionale inglese. Prima l’intervento avventato che ha causato la rottura del legamento crociato del ginocchio a Virgil Van Dijk, poi prestazioni non convincenti ed errori in serie. Tanto che Carlo Ancelotti lo ha fatto sedere in panchina per l’ultima gara col Newcastle. Per il ct del Tre Leoni Gareth Southgate, però, Pickford non si discute: “La gente ha ragione a dire che gli sono fedele. Ha fatto prestazioni eccellenti qui. Al momento non c’è nessuno che può mettere in dubbio la sua titolarità”.